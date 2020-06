Tutti noi ci siamo innamorati di lui, della sua classe, dei suoi piedi. E ora: nella prossima stagione allenerà la squadra B della Juve, che ha appena conquistato la Coppa Italia di serie C e adesso lotterà - guidata da Pecchia - per la promozione attraverso i playoff. Che tecnico sarà Pirlo? E, di conseguenza, quali saranno le sue prospettive in panchina?, anche se poi ci sono le eccezioni...