L’edizione odierna di Tuttosport ha analizzato le differenze in termini di classifica tra la Juventus di Pirlo e quella di Sarri e Allegri. 11 le lunghezze di distanza con la squadra dell’ex Napoli: un anno fa, dopo 33 giornate, Sarri era capolista con 6 punti di distacco dalla seconda, ovvero l’Inter di Conte. 21 punti in meno, invece, rispetto alla Juve di Allegri che nel 2018-19 arrivò a 87 punti in classifica a questo punto del campionato, laureandosi matematicamente campione d’Italia con 5 turni d’anticipo.