Andrea Pirlo chiama, Alessandro Nesta risponde? Il nuovo allenatore della Juventus è al lavoro per completare il proprio staff tecnico. Al suo fianco ci saranno Roberto Baronio e Igor Tudor che curerà la difesa, ma le novità in casa bianconera potrebbero non finire qui. Secondo il Corriere dello Sport, Pirlo vuole un vice allenatore di peso e ha telefonato al tecnico del Frosinone, fermato dallo Spezia nella finale dei playoff di Serie B per salire in A.



EX MILAN - Nesta e Pirlo sono stati compagni di squadra in Nazionale (campioni del mondo a Germania 2006) e al Milan, dove hanno vinto due scudetti e due Champions League (altrettante Supercoppe italiane ed europee oltre a una Coppa Italia e a un Mondiale per Club) in nove stagioni dal 2002 al 2011.