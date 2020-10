IL TABELLINO

cioè i gialloblu salvati due volte, una per tempo, dalla traversa, anche se si può far notare che Silvestri gran portiere scaligero era arrivato ben vicino ai palloni spediti sul legno da Cuadrado e da Dybala.. Al di là ma proprio non al disopra di queste due Signore(stamani altro tampone, si spera negativo, per quello che è uno dei più insistenti e complicati virus della storia della batteriologia itinerante brutta e cattiva). E poi anche la Signora che mercoledì ha un incontro a Torino colI catalani non avranno Ter Stegen, Piqué e Coutinho, la Juventus non avrà Chiellini, De Ligt e probabilmente Bonucci contro il Verona colpito da zoppia. Riavrà Chiesa e non è detto che questo non sia un problema di formazione: dove metterlo, come usarlo?, contro il Napoli di Sarri.Paratici dice che le discussioni per il rinnovo del contratto che scade nel 2022 sono a buon punto, maPrende 7, chiede 14, gliene offrono 10, tiene duro,Contro il Verona ci ha messo davvero molto ad entrare in partita, patendo come i suoi compagni, che però non hanno la sua classe e neppure il suo stipendio attuale, il tackle costante, severo degli scaligeri, la loro velocità, le loro iniziative.15 minuti d’avvio di tanta Juventus, col Verona che si convince che di fronte non ha il babau, un’oretta con più col Verona quasi dominante, 15 altri minuti di Juventus come suol dirsi avvampante, e persino un abbozzo di rissa nel finale. L’arbuitro Pasqua ha sbagliato poco e mai a senso unico. Il var ha tolto un gol a Colley nel primo tempo ed uno a Morata nel secondo per fuorigioco di un niente ed anche meno. Silvestri ha parato di più di Szczesny, come da copione, arrivando anche ad interventi della serie “prodigi e simili”. Tiri fuori di poco da entrambe le parti. Il migliore fra i bianconeri Cuadrado, che senza ruolo, troppo obbligato ha fatto di tutto e quasi sempre bene. Fra i gialloblu Kalinic sino a che ha giocato, poi è entrato Favilli, ex Juve (una partita nel 2015), che ha segnato dopo tre minuti, imbeccato da Zaccagni. Era il 14’ della ripresa, Favilli è rimasto in campo un pochino ancora, raccogliendo 7’ di presenza, poi ha preso a zoppicare. Per arrivare all’1 a 1 la Juve ci ha messo quasi ventii minuti, e lo ha fatto perché Kulusevski ha giocato in prima orgogliosa persona, stufo dei passaggini alla tiki-taka dei poveri, puntualmente interrotti dagli avversari, ha praticato uno slalom largo palla al piede con dribbling e tiro piazzato bene.e non è facile, nel trasmettere immagini di cheta mestizia. Lui ha lavorato bene con il suo materiale umano, Pirlo sicuramente lavorerà bene specie quando riavrà Ronaldo., costa 85 euro, mica male, tiratura limitata, già si parla di quotazioni alte al mercatino che verrà.: s.t. 15' Favilli (V), 32' Kulusevski (J).: s.t. 15' Zaccagni (V), 32' Morata (J).: Szczesny; Demiral, Bonucci (25' s.t. Frabotta), Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi (16' s.t. Kulusevski); Ramsey (45' s.t. Vrioni); Dybala, Morata. A disp. Buffon, Pinsoglio, McKennie, Bentancur, Frabotta, Portanova, Rafia, Peeters. All. Pirlo.: Silvestri; Ceccherini (10' s.t. Magnani), Lovato, Empereur; Faraoni, Vieira, Tameze (6' s.t. Ilic), Lazovic; Colley, Zaccagni; Kalinic (10' s.t. Favilli, 17' s.t. Barak). A disp. Berardi, Pandur, Dimarco, Terraciano, Cancellieri, Ruegg, Dawidowicz, Amione. All. Juric.: Pasqua di Tivoli.: La Penna di Roma1.: p.t. 39' Vieira (V); s.t. 11' Lazovic (V), 24' Empereur (V), 45' Kulusevski (J), Faraoni (V).