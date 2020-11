"Kulusevski? E' un giocatore giovane, non può giocare tutte le partite. Ha giocato in Nazionale, gioca nella Juventus. Ricordiamoci che viene dal Parma e non tutte le partite sono uguali. Il peso della palla è diverso che giocare alla Juventus e al Parma": le parole dell'allenatore bianconero Andrea Pirlo dopo il pari col Benevento richiamano quelle del tecnico dell'Inter Antonio Conte, che aveva parlato nello stesso modo di Nicolò Barella e Stefano Sensi, arrivati rispettivamente da Cagliari e Sassuolo