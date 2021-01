IL TABELLINO

. Il Milan resta primo da solo e la Juve aggancia il quarto posto a sette punti dai rossoneri, a sei dall’Inter, battuta a Genova dalla Sampdoria, e a tre dalla Roma. Molti juventini gridano al rilancio, ma devono essere restii nel far di conto. Ove mai, infatti, la Juve battesse il Napoli nel recupero (quando si giocherà questo non si sa), avrebbe ancora quattro punti di ritardo dalla capolista e tre dall’Inter.. Probabile che chi si gloria oggi sia destinato a cadere fra tre giorni. Senza contare che il turno successivo indica la partita delle partite: Inter - per me prossima vincitrice dello scudetto - contro Juve.A San Siro hanno contato le assenze. A Pioli, fino a ieri mattina, mancavano Ibrahimovic, Bennacer, Gabbia, Tonali, Saelemaekers. Poco prima di mezzogiorno si sono aggiunti Rebic e Krunic per il Covid. Anche la Juve aveva le sue assenze (Morata, acciacco muscolare, Alex Sandro e Cuadrado sempre per il Covid), ma poteva contare su una panchina lunga e su calciatori di ruolo.Ho scritto alla vigilia che la Juve non ha nemmeno un sistema di gioco e lo confermo. Il 4-4-2 è spesso contaminato dal 3-4-1-2 con elementi che partono da sinistra (Ramsey, un’altra riscoperta di Pirlo) e vanno a fare (sbagliando un sacco di palloni) il trequartista.. La partita è stata combattuta ed equilibrata, Szczesny ha parato più di Donnarumma, molti sono stati gli errori (di leggerezza) in uscita da parte della Juve, buono il pressing del Milan. All’inizio ci ha provato Dybala (partita sufficiente, impreziosita da un assist di tacco e da un altro, meno assist, ma certo passaggio utile), però il tiro è stato intercettato da Kjaer. Dall’altra parte Castillejo, dopo pretenzioso tacco in area di Bentancur, parata da Szczesny.La Juve ha avvicinato il vantaggio al 15’ (girata di Chiesa e palo pieno) e raccolto l’1-0 tre minuti dopo, ancora con Chiesa. Splendida l’azione, impostata dall’esterno, scambio con Dybala che restituisce di tacco, e fendente di destro che inchioda Donnarumma. Poco dopo, sempre Chiesa, sfuggito a Hernandez, mette in mezzo per Ronaldo che gira addosso ad un difensore.Se, dunque, il pareggio è apparso legittimo, meno limpido è stato l’inizio dell’azione che ha consentito a Calhanoglu di strappare palla a Rabiot. Il turco è intervenuto con un poderoso colpo d’anca (per me fallo) giudicato corretto sia dall’arbitro Irrati che dal Var Orsato.. Così i primi due cambi di Pirlo (Kulusevski per Chiesa e McKennie per Dybala) sortivano prima un’occasione per l’americano (assist di Ronaldo, in penombra, e deviazione di Donnarumma), poi un’opportunità di Kulusevski a destra (salvataggio di Romagnoli), infine il gol del 3-1 con McKennie. Anche in questo caso, lo sfondamento, però a sinistra, veniva garantito da Kulusevski che in area toccava di esterno a favore del compagno.8' pt Chiesa (Juv), 41' pt Calabria (Mil), 17' st Chiesa (Juv), 32' st McKennie (Juv): 18' pt Dybala (Juv), 41' st Leao (Mil), 17' st Dybala (Juv), 32' st Kulusevski (Juv)Donnarumma; Dalot (dal 35' st Conti), Kjaer (dal 35' st Maldini), Romagnoli, Hernandez; Calabria (dal 35' st Kalulu), Kessie; Castillejo (dal 41' st Colombo), Calhanoglu, Hauge (dal 22' st Diaz), Leao. A disposiz: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Duarte, Kalulu, Musacchio,Díaz, Frigerio, Colombo, Maldini. All. PioliSzczesny; Frabotta (dal 41' st Demiral); Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa (19' st Kulusevski), Bentancur, (dal 28' Arthur) Rabiot, Ramsey (dal 28' st Bernardeschi); Dybala (19' st McKennie), Ronaldo. A disposiz: Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Di Pardo, Dragusin, Demiral, Arthur, McKennie, Bernardeschi, Portanova, Fagioli, Kulusevski, Da Graca. All. Pirlo15' Bentancur (Juv), 27' Danilo (Juv), 44' st Romagnoli