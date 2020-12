Intervistato da Sky Sport l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo ha commentato così la vittoria ottenuta in Champions League contro la Dinamo.



CALO A FINE PRIMO TEMPO - "Non si può sempre avere la palla. In una squadra non ho mai visto il predominio per 90′, quindi capita difendersi per qualche minuto. Sono soddisfatto dell’approccio mentale"



TIRO DRITTO - "Non so chi se la sia presa per la frase sulla personalità. Io vado avanti con il mio lavoro, non ho nessun problema con nessuno e voglio migliorare giorno dopo giorno. Non dobbiamo accontentarci, anche se eravamo qualificati avevamo bisogno di fare una partita da squadra. Doveva essere un segnale".



MORATA - "Lo conosciamo bene, è arrivato qui molto giovane ed ha avuto un percorso di maturazione che gli è servito. E’ tornato dalle esperienze all’estero molto più cresciuto dal punto di vista mentale. Si sente a casa, e quando sei libero mentalmente le tue qualità escono sul campo. Lo volevamo a tutti i costi e siamo contenti di averlo qua con noi"



BARCELLONA - "Se sono pronto? Certo. Queste partite portano grande concentrazione, ti svoltano la stagione. Andremo là per vincere, ma ora c’è un derby da giocare e da vincere".



CHIESA - "Sono contento per Federico, aveva bisogno di sbloccarsi. Non devo essere sempre io a chiamarlo per chiudere l’azione. Ne aveva bisogno".