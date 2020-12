L'allenatore della Juventusha commentato a Sky Sport la pesante sconfitta per mano della Fiorentina: "Siamo entrati molli sin dai primi minuti, poi siamo rimasti anche in dieci e tutto si è complicato".Pirlo ha aggiunto: "A parte la prestazione brutta nel primo tempo,Io come allenatore ho cercato di trasmettere la carica giusta ai giocatori, poi dopo in campo ci vanno loro e può succedere a volte di non essere al 100%. Ora ci godiamo qualche giornata di riposo e poi ripartiremo, non sono preoccupato.".Sul mercato: "Abbiamo già parlato con la società, nei prossimi giorni faremo delle valutazioni e vedremo se potremo cogliere delle occasioni per aumentare la qualità dell'organico".Su Bonucci: "Una serata storta, che può capitare a tutti, dopo una serie di ottime prestazioni. De Ligt? Sembra un affaticamento dopo una serie di 10 partite, nei prossimi giorni valuteremo".Su Juve-Napoli: "Mi dispiace per quelle squadre che hanno viaggiato, hanno perso punti senza lamentarsi.Noi comunque siamo pronti a giocare questa partita, non abbiamo problemi".