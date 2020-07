Nel corso della presentazione da nuovo tecnico della Juve Under 23, Andrea Pirlo ha dichiarato: “Dopo dieci anni di Milan qui ho trovato una nuova famiglia, anche dopo il fatto che sia andato via ho mantenuto rapporti. Col Milan non ho mantenuto rapporti perché non c’è più nessuno dei dirigenti di quando c'ero io, c'è solo Maldini che era un mio compagno”.