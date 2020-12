E' una Juventus quasi al gran completo quella che si è ripresentata sui campi della Continassa dopo i giorni di riposo concessi da Pirlo alla squadra per festeggiare il Natale. In vista del prossimo impegno di campionato contro l'Udinese, il tecnico bianconero ha ritrovato in gruppo sia Giorgio Chiellini che Merih Demiral, che nelle ultime settimane avevano accusati dei problemi di natura muscolare. Si uniranno domani ai compagni Adrien Rabiot e Cristiano Ronaldo, che hanno ottenuto un giorno di permesso in più dal club.



Per il primo appuntamento ufficiale del 2021 - il primo degli 8 impegni ufficiali che attendono la Juve nel mese di gennaio - mancherà dunque soltanto l'esterno colombiano Juan Cuadrado, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo il rosso ricevuto nell'ultima partita contro la Fiorentina.