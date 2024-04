Alla Festa della Bandiera, promossa dal Comune di Genova, c'era anche un ospite d'eccezione, ossia il mister dellaAndrea. Il tecnico blucerchiato è salito sul palco di Palazzo Ducale, e ha risposto ad alcune domande, svelando anche un suo desiderio, ossia quello di rimanere nel capoluogo ligure ancora a lungo: "che ha accolto benissimo sia me sia la mia famiglia. E' un piacere per me rappresentare questa città nel mio piccolo. Ringrazio i genovesi per la fiducia che ci stanno dando in questo momento" ha detto Pirlo, come riporta Telenord.

"Allenare la Sampdoria?E' un grande club con una storia che parla per lui, per cio' che ha vinto negli anni e per quello che spero sarà in futuro" prosegue Pirlo. "Ho questo onore di poterla allenare, di portarla in giro per l'Italia sperando anche di andare oltre. Ci stiamo concentrando su cio' che stiamo facendo, in questo momento decisivo. Il derby? E' la partita più importante per la città. Ho avuto la fortuna di giocarlo a Milano e Torino,, sarebbe fantastico, speriamo che possa accadere presto"

L'ex centrocampista ha grandi ricordi del Ferraris, pure in campo: "Era bello venire a giocare allo stadio Ferraris da avversario, è bello ancora oggi. C'è un'atmosfera unica quando entri in questo stadio, ho la fortuna di esserne parte. Non sempre riusciamo a dare soddisfazioni ai tifosi quando giochiamo in casa, ma stiamo dando il massimo. E' per me un piacere essere a capo di questi ragazzi, speriamo al termine di gioire insieme. Perchè si vive bene a Genova? Se vinci stai bene ovunque (ride).e avere tempo per girare la città. Luogo speciale? Bogliasco - conclude - Non conosco tanti genovesi, ma mi rivedo in loro nel mio modo di essere e di fare"