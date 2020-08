Federico Bernardeschi in carriera ha giocato un po' ovunque, senza però trovare continuità. ​Tredici mesi fa, in un'intervista concessa da Singapore, dove i bianconeri erano impegnati in una tappa della tournée asiatica, chiedeva a Sarri di fare una scelta ("Un calciatore moderno deve adattarsi e saper fare un po' tutto. Però ovviamente se vuoi dare e avere una certa continuità,"), un anno dopo Sarri non c'è più ma si trova nella stessa posizione.solo così potrà sentirsi veramente protagonista.Pirlo per il momento non si sente di dare certezze, in questi giorni sta sperimentando, con i giocatori che ha in rosa e quelli che la società gli metterà a disposizione costruirà la nuova Juve.. Berna ha dato la sua massima disponibilità, ma è chiaro che non è la posizione che preferisce. Vorrebbe agire più vicino alla porta, come in Nazionale, della quale è un pilastro (non a caso è uno dei testimonial della nuova maglia) e con la quale, nell'ultimo biennio, ha fatto le cose migliori.La volontà, come detto, è quella di vestire il bianconero anche la prossima stagione, di rispettare il contratto in scadenza nel 2022, le prossime due settimane saranno decisive per conoscere il suo futuro., nonostante sia sulla lista dei desideri di Roma e Napoli.