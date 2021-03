IL TABELLINO

Juventus-Lazio per scaldare una Torino fredda di clima improvvisamente peggiorato e freddolosa nei riguardi del calcio algido di Pirlo, che non trasmette emozioni, anzi invita ad una calma asettica, minerale, visto che c’è ancora tanto da giocare, dice lui, fra campionato e coppe.nel passato ormai remoto (e l’ex viola risponde facendo tutto ma proprio tutto bene, lui che mai aveva giocato al meglio due partite di fila). E ancora: Pirlo non usa Fagioli, il giovane del futuro, come per dar ragione a Sacchi che ha detto di ragazzi bianconeri non trattati bene dal tecnico.. Pirlo che fa "rassodare" certi numeri già positivi (sette volte la Juve vittoriosa in sette partite casalinghe di fila) dopo avere subito in avvio di match una cabala negativa: quella di questa Juventus che in questo campionato ha preso 15 volte il gol nei primi 15’, partita di ieri compresa, mentre l'anno scorso col piccolo Sarri in panchina le era accaduto solo 2 volte…. Comunque, se si eccettua appunto il primo quarto d’ora, con l’1 a 0 di Correa (errore di Kulusevski) e con un paio di tiri alti di poco, la sua Lazio è apparsa una sorta di sparring partner della Juventus, nel senso che ha scambiato tanti colpi senza farle troppo male., sorridendo all’affanno altrui anche quando questo affanno proletario gli faceva perdere il controllo del pallone.La Lazio nel computo delle partite esterne veniva da due sconfitte consecutive, è sparita dopo il suo gol, ha visto Reina parare molto, per prevalenza bianconera nei tiri, ha tenuto comunque, quanto a gestualità, il campo sul piano della corsa: saltati gli schemi, se pure erano stati studiati, è stato comunque un bel "palla avanti e pedalare" come se la partita fosse ribaltabile sempre., Chiesa che ha insufflato furia in giusta dose nei compagni, Chiesa che è sembrato il capitano di lungo corso di una Juve sua da poco tempo e ieri prevista (errore) scialuppa nel suo mare di guai più che battello sicuoro.. L’arbitro Massa ha fischiato bene e non ha mai avuto bisogno del Var, neanche quando, nel primo tempo, con la Lazio sull’1 a 0, la palla è schizzata dal piede di Chiesa sul braccio di Hoedt: il bianconero ha alzato un pochino le braccia a chiedere il penalty, nessun altro ha detto boh, il Var ha taciuto, era rigorino, senz’altro, ma evidentemente non era il caso di guastare con pennellate forti il quadro complessivo di calcio sano in tempi assai malati, covid e non solo covid anche per il pallone.14' Correa (L), 39' Rabiot (J), 57' Morata (J) e 60' su rig. Morata (J)Szczesny; Cuadrado (70' Arthur), Demiral, Alex Sandro, Bernardeschi; Kulusevski (92' Di Pardo), Danilo, Rabiot, Chiesa (82' Bonucci); Ramsey (70' McKennie); Morata (70' C. Ronaldo). A disp: Buffon, Pinsoglio, Dragusin, De Marino, Fagioli, Peeters, Ake. All. PirloReina; Marusic (82' A. Pereira), Hoedt, Acerbi; Lulic (55' Patric), Milinkovic-Savic, Leiva (55' Escalante), Luis Alberto (82' Caicedo), Fares; Correa, Immobile (82' Muriqi). A disp: Strakosha, G. Pereira, Parolo, Cataldi, Musacchio, Shehu, Akpa Akpro. All. S. InzaghiDavide MassaAcerbi (L)