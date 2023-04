Andrea Pirlo era arrivato in Turchia con tutta l'umiltà che l'ha sempre contraddistinto: "S'impara da chiunque" ha detto in una recente intervista raccontando la sua vita da allenatore. Anche al Karagümrük - dove nel suo staff c'è anche Roberto Baronio - col quale dopo un inizio complicato sta facendo una buona stagione. Ottavo posto, tre vittorie nelle ultime quattro partite; prima dell'ultima sconfitta col Fenerbahçe, l'ultimo ko era del giorno di Natale contro l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella.



I NUMERI - Dopo l'esperienza alla Juve con Coppa Italia e Supercoppa italiana messe in bacheca, anche in Turchia Pirlo si è confermato un allenatore moderno al quale piace fare gioco e attaccare: con 60 reti segnate ha il terzo miglior attacco del campionato dietro Galatasaray e Fenerbahçe, qualcosa da rivedere dietro dove i gol presi sono 51. Borini e Diagne sono i capocannonieri della squadra: hanno fatto 17 reti per uno - più di Icardi, per dire - e nella classifica cannonieri sono secondi solo a Valencia del Fenerbahçe.



IL FUTURO - La mattina si sveglia con vista sul Bosforo, sulla scrivania la proposta di rinnovo già pronta ma Andrea per ora non vuole pensarci. Ora la testa è concentrata solo sul campo, a fine stagione si parlerà di futuro. Pirlo strizza l'occhio alla Serie A, l'Italia è casa ma l'estero è opportunità. Per crescere, imparare e fare esperienza. Con l'umiltà di sempre.