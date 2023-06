"La partita è andata come volevamo noi nel primo tempo, nel secondo abbiamo preso subito un gol sfortunato che ha dato coraggio alla Svizzera". È parte dell'analisi di Lorenzo Pirola dopo Svizzera-Italia agli Europei Under 21, gara vinta dagli Azzurri per 3-2. Il centrale della Salernitana ha proseguito: "Siamo stati bravi a restare compatti, adesso vogliamo battere la Norvegia. Servirà l'Italia vista con la Francia o questa di oggi ma nei primi 45'".