Protagonista con la Salernitana nella stagione appena conclusa, e impegnato prossimamente con l'Italia Under 21 agli Europei, Lorenzo Pirola, scuola Inter, ha commentato anche quanto sta accadendo il merito al proprio futuro. "Manca solo l’ufficialità, sono molto contento del riscatto della Salernitana, la migliore per il mio percorso di crescita - le parole del centrale di difesa -. La società ha sempre creduto in me, anche quando nei primi tempi le cose non andavano benissimo. Gli ultimi quattro-cinque mesi poi sono andati alla grande, ho voglia di rimanere a Salerno e di alzare ulteriormente l’asticella per l’anno prossimo". I campani verseranno 5 milioni di euro circa nelle casse dell'Inter.