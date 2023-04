Come era prevedibile la sfida tra Pisa e Bari, disputatasi ieri pomeriggio all'Arena Garibaldi, non è terminata al triplice fischio del signor Colombo.



La società nerazzurra ha infatti intenzione di presentare ricorso contro l'omologazione del risultato che ha visto i pugliesi imporsi in rimonta per 2-1 anche grazie ad un rigore segnato all'89° da Antenucci. Proprio tale episodio è finito nel mirino dei dirigenti pisani che lamentano il fatto che la palla, prima di carambolare sul braccio del loro difensore Caracciolo costringendo il direttore di gara a fischiare la massima punizione per gli ospiti, sia stata toccata con una gamba dallo stesso fischietto. Una dinamica che a norma di regolamento avrebbe dovuto spingere Colombo ad interrompere immediatamente l'azione. Cosa non avvenuta e che adesso rischia di mettere sub-iudice la vittoria dei galletti per errore tecnico.



Condizione necessaria affinché il ricorso del Pisa venga accolto è però che l'arbitro riconosca ufficialmente nel proprio referto di aver preso una decisione errata. Soltanto così le rimostranze nerazzurre potranno trovare soddisfazione.