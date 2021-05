Il Pisa cerca un nuovo direttore sportivo dopo il passaggio di Roberto Gemmi al Brescia di Cellino. Il responsabile dell'area tecnica Giovanni Corrado dovrebbe essere affiancato da un giovane al debutto in Serie B. Secondo la Gazzetta dello Sport, i candidati sono Claudio Chiellini (fratello di Giorgio), che ha maturato un'esperienza con la Juventus Under 23, e Federico Balzaretti, che ha lavorato per la Roma prima di diventare opinionista televisivo per Dazn.