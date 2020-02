Pisa - Chievo 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 8' Meggiorini, 57' Lisi



Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; Marin, Gucher, Pinato (61' Soddimo); Siega; Vido (53' Marconi), Masucci (81' Moscardelli). All. D'Angelo



Chievo (4-3-1-2 ): Provedel; Dickmann (73' Frey), Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Esposito, Garritano; Giaccherini (78' Vignato); Meggiorini (19' Djordjevic), Ceter. All. Marcolini



Arbitro: Federico Dionisi (L'Aquila)



Ammoniti: 20' Dickmann (C), 27' Garritano (P), 42' Djordjevic (C), 45' Masucci (P), 47' Benedetti (P), 58' Pinato (P), 70' Siega (P), 75' Soddimo (P)

Espulsi: 86' Soddimo (P)