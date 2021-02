Deferito Michele Marconi per un episodio di razzismo avvenuto nel corso di Pisa-Chievo dello scorso 22 dicembre. Il centravanti dei nerazzurri avrebbe utilizzato la frase "la rivolta degli schiavi" nei confronti del centrocampista dei clivensi: aperta un'inchiesta dalla Procura Federale, conclusa oggi con il deferimento di Marconi al Tribunale Federale Nazionale per parole di contenuto discriminatorio e denigratorio per motivi di razza.