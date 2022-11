Lunga intervista concessa oggi ai microfoni di Sky Sport dal tecnico del Pisa Luca D'Angelo.



Esautorato in estate, dopo essere arrivato la scorsa stagione ad un passo dal riportare in A i nerazzurri, l'allenatore è stato richiamato all'inizio dell'attuale campionato riuscendo presto a dare la scossa ad una squadra partita con il piede sbagliato. “Sono stato estasiato dalla telefonata che mi è stata fatta, con me tutta la famiglia, mia moglie, le mie bambine, mia madre e mio fratello. Questo perché il Pisa inteso come società ha dato tantissimo a me, mi ha fatto uscire dall’anonimato in cui ero. Sono arrivato in Serie B a quasi cinquant’anni”.



Un ritorno particolarmente gradito al popolo pisano: "Da parte mia c’è un trasporto eccezionale verso la tifoseria e la città, mi unisce a loro il fatto di non essere mai banali, il tifoso del Pisa mi piace perché apprezza di più quello che sei non quello che sembri questo è importante per me“.



D'Angelo ha poi parlato delle ambizioni della sua squadra: “Credo che nelle condizioni in qui siamo noi è giusto pensare di giocare ogni partita per raggiungere il massimo e poi vedremo la classifica quando mancheranno due o tre mesi“.