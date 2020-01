Pisa-Juve Stabia 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 83' Masucci, 95' Di Gennaro



Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli (78' Pisano), De Vitis, Benedetti, Lisi; Marin, Gucher, Pinato; Soddimo (71' Minesso); Fabbro (60' Marconi), Masucci. All. D'Angelo.



Juve Stabia (4-3-3 ): Provedel; Vitiello, Toest, Fazio, Ricci; Calo, Addae (66' Izco), Mallamo; Boateng (78' Di Gennaro), Forte, Bifulco (67' Rossi). All. Caserta.



Arbitro: Valerio Marini di Roma 1



Ammoniti: 24' Gucher (P), 27' Addae (J), 49' Birindelli (P), 75' Marin (P)



Espulsi: 95' Troest (J) e Marconi (P) per scorrettezze