Tutto in 90 minuti. O forse più. Pisa e Monza si giocano, domenica sera all’Arena Garibaldi, la promozione in Serie A nel secondo atto della finale playoff della Serie B. Il gol in pieno recupero di Filippo Berra ha riacceso le speranze dei toscani e ora l’1-2 del Brianteo non sembra così impossibile da rimontare. I ragazzi di Braglia, per gli esperti, partono favoriti a 2,40 rispetto al 3,00 dei lombardi mentre si sale fino a 3,25. Il Monza però, in virtù del successo dell’andata, è però favorito per la promozione a 1,38 mentre la rimonta del Pisa, che porterebbe i nerazzurri in Serie A dopo 32 anni, si gioca a 3,00. La gara potrebbe andare ben oltre il novantesimo tanto che una soluzione ai supplementari è in quota a 4,25 mentre si sale fino a 7,75 per la promozione assegnata ai calci di rigore. Molto probabile che entrambe trovino la via della rete visto che il Goal è offerto a 1,87. In una gara così tirata un gol da fuori area, ipotesi data a 3,50, potrebbe diventare decisivo. Attenzione poi alle deviazioni fortuite visto che un autogol pagherebbe 9 volte la posta. Christian Gytkjaer è stato ancora una volta l’uomo in più del Monza visto che il suo gol aveva portato i brianzoli sul momentaneo 2-0. Il danese, dodici reti stagionali, vuole spingere i suoi compagni a scrivere la storia: una marcatura nella ripresa, come al Brianteo, è data a 5,00. Attenzione poi a Patrick Ciurria, uomo assist di Stroppa come dimostrano gli otto passaggi vincenti dell’annata: il nono pagherebbe 5 volte la posta. I padroni di casa del Pisa si affidano a George Puscas che non vuole certo chiudere il campionato a quota 8 reti: una doppietta per raggiungere la doppia cifra si gioca a 15. Lorenzo Lucca, dopo una prima parte di stagione strepitosa, si è bloccato e non trova il gol dal 2 ottobre: rientrare nel tabellino dei marcatori è offerto a 3,25.