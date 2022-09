E' ormai soltanto questione di ore poi le strade del Pisa e di Yonatan Cohen si divideranno ufficialmente.



L'attaccante israeliano, giunto in Toscana nell'estate 2021, ha trovato l'intesa con il Maccafi Tel Aviv per far ritorno a titolo definitivo nello stesso club da cui arrivò solo un anno fa.



Cohen lascia il Pisa dopo aver vestito 28 volte, tra campionato, playoff e Coppa Italia, la maglia nerazzurra, con la quale ha realizzato quattro reti.