Il Pisa continua a confermarsi come uno dei club di Serie B più attivi sul fronte del calciomercato.



L'ultimo colpo i toscani lo hanno messo a segno nella giornata di ieri. Ed è un colpo doppio. I nerazzurri si sono infatti assicurati a titolo definitivo gli arrivi dal Cagliari della coppia di fratelli Matteo e Lisandru Tramoni, entrambi nati in Corsica rispettivamente nel 2000 e nel 2003.



Il più grande è un centrocampista, lo scorso anno protagonista in B con il Brescia dopo aver debuttato in A la stagione precedente con il Cagliari; Lisandru è invece un attaccante esterno che vanta diverse apparizioni nelle nazionali giovanili francesi ma è ancora in attesa di fare il proprio debutto tra i professionisti.