Nuova avventura in Serie C per l'ex Milan Sebastian Ruiz Gamarra, il centrocampista boliviano ha firmato con il Pisa. Il comunicato del club toscano:



"Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore boliviano Sebastian Ruiz Gamarra. Centrocampista, classe 1997, Gamarra è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan ed è stato protagonista con la maglia della Primavera rossonera.



Il debutto tra i professionisti è arrivato nella stagione 2016-2017 nella Feralpisalò (Serie C), società con cui è rimasto fino alla scorsa estate. Nel suo curriculum anche una presenza nella nazionale della Bolivia con cui ha preso parte alla edizione 2015 della Coppa America. Il calciatore sarà a disposizione dello staff tecnico alla ripresa degli allenamenti prevista per mercoledì 9 gennaio".