A volte un argento, un nero o anche un bianco si adattano meglio a un'auto, ma il più delle volte preferiamo un vero colore. Detto questo, non siamo sicuri di quello che proviamo per questaO forse dovemmo applaudire il futuro proprietario di questain foto, che ilcatturato sul suo profilo Instagram . Forse è semplicemente troppo audace? Perché il rosa appare eccessivo. Certo, di Cadillac del ’59 rosa ne è pieno il mondo, ma questa vettura appare un po’ troppo dirompente. Un verde, forse, di quello originale con il quale nasce la DB4 GT Zagato, magari sarebbe stato meglio. Ma i gusti sono gusti.In definitiva, però, la nostra opinione non ha importanza, dal momento che (purtroppo) non compriamo una Vanquish Zagato. E probabilmente dovremmo giudicare fino a quando non avremo la possibilità di poter vedere semmai la macchina di persona: una foto scattata con un iPhone e vista su un profilo Instagram sicuramente non gli rende giustizia. E ancora, il proprietario merita credito per aver scelto un colore.