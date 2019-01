La BMW 1600 GT (conosciuta anche come Glas GT) è un'auto piuttosto oscura. Si tratta di una coupé anni '60 a due porte, costruita da BMW in piccoli numeri, con uno stile sportivo molto diverso da qualsiasi altro Bimmer. Si scopre che l'azienda ha pianificato la costruzione di una versione convertibile per gli Stati Uniti, ma non è mai arrivata a buon fine. Tuttavia, ha creato due prototipi e questo è l'unico esempio sopravvissuto.



BMW, UN RECUPERO PRODIGIOSO - Il centro BMW Classic ha appena annunciato che i suoi apprendisti hanno completato un restauro durato anni della sola convertibile GT da 1600 GT al mondo, con la supervisione dei loro istruttori. È dipinta in argento e presenta un interno rosso con una capote rossa abbinata e la potenza di un motore da 105 cavalli del 1600 Ti. All'inizio nello sviluppo della vettura, la prima è stata distrutta e demolita. Questo è stato un dono per un importante azionista BMW, dopo che il progetto è stato accantonato e passato per proprietà privata per un anno prima che BMW Classic alla fine lo riacquistasse. Ora che il progetto è completo, si unirà ai molti altri classici rari della collezione di fabbrica della BMW.