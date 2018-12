Se sai una cosa o due sulle macchine, probabilmente conosci i componenti che costituiscono una trasmissione manuale. E se sai come guidare, puoi gestirli anche tu. Ma mentre è facile sapere cosa costituisce una trasmissione manuale, può essere un po’ più difficile sapere come funziona.



COME FUNZIONA IL CAMBIO MANUALE - Davvero, devi smontare letteralmente un cambio per saperlo, altrimenti è tutta una nozione solo astratta. Ma non tutti hanno il tempo, lo spazio o la capacità di smontare una trasmissione manuale, quindi è qui che vengono in soccorso YouTube e gli YouTubers The Humble Mechanic. Questo video è una delle migliori spiegazioni su come funzionano le trasmissioni manuali.



UN VECCHIO CAMBIO CI VIENE IN SOCCORSO - Usando un vecchio cambio manuale a cinque velocità Volkswagen, i due ragazzi spiegano che cosa fa ogni parte della trasmissione, mostrando anche il funzionamento dei singoli ingranaggi. Anche se sai tutto quello che c'è da sapere sui cambi manuali, vale comunque la pena dare un'occhiata a questo video di 11 minuti perché le informazioni sono presentate in modo semplice e divertente.