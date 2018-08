Il Mondiale della Formula 1 entra nel vivo, con l’appuntamento più importante per i tifosi della Ferrari: il Gran Premio d’Italia sul circuito di Monza, quello più veloce di tutto il calendario. Il circuito di Monza, ribattezzato “Tempio della Velocità”, è stato protagonista della storia della Formula 1 dal suo inizio nel 1950 ed è pertanto uno degli appuntamenti chiave dell’intera stagione automobilistica.



FORMULA 1 MILANO FESTIVAL 2018, TUTTO PRONTO - Per rendere ancora più speciale questo Gran Premio, la città di Milano (che ha segnato l’evoluzione delle corse con brand come Alfa Romeo e Pirelli) ospita un evento straordinario nella settimana del GP d’Italia: il Formula 1 Milan Festival 2018, che si svolgerà da oggi, mercoledì 29 agosto, a sabato 1 settembre in zona Navigli.



F1 PARK, L’OMBELICO DEL MONDO DEI MOTORI - Il fulcro delle attività del F1 Milan Festival è il F1 Park, che ospiterà una corsa dimostrativa attraverso un circuito cittadino mai visto prima, dando ai fan l’opportunità unica di avvicinarsi alle macchine di Formula 1 e vederle in azione sulle strade del centro di Milano. I tifosi potranno quindi incontrare, tra gli altri piloti, anche Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Marcus Ericsson e Charles Leclerc, questi ultimi due piloti Sauber. L’esibizione delle F1 sarà preceduta da una parata di meravigliose auto storiche, che sfileranno lungo il circuito. Poi, proprio come in una vera gara di Formula 1, il circuito verrà testato e aperto da una safety car, prima di scatenare le monoposto F1. Si comincia alle 17, la gara è prevista per le 17.30.