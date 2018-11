Dopo un totale di 37 offerte e dieci minuti, il premio principale per i collezionisti di Porsche era pronto: la 911 Turbo Classic Series venduta all'asta presso il Porsche Experience Center di Atlanta, negli Stati Uniti, parte della "RM Sotheby - Porsche 70th Anniversary Auction 2018 event". Questa vettura - basata su una scocca originale del 993 - è stata venduta per un prezzo totale di 2.743.500 euro. Il pezzo unico creato da Porsche Classic è già considerato un oggetto da collezione molto richiesto. I proventi netti (2.589.027 euro) andranno direttamente alla no profit Fondazione Ferry Porsche, che è stata lanciata quest'anno per celebrare i 70 anni di vetture sportive Porsche. Porsche Classic ha anche creato due parti originali ispirate al "Progetto Oro" come regalo speciale per tutti i 993 proprietari.



PORSCHE, OLTRE DUE MILIONI ALLA SUA NO PROFIT - Un totale di 51 veicoli è finito sotto il martello durante l'asta. La stima per l'unica 911 Turbo Classic Series è stato pari a 154.473 euro, equivalente al prezzo di vendita al dettaglio della 911 Turbo S a partire dal 1998. La storia dietro il modello "Progetto Oro" è il design insolito della stessa vettura: verniciata in giallo dorato metallizzato, fa riferimento la serie esclusiva 2018 911 Turbo S. Le ruote nere sono evidenziate da accenti giallo dorato, mentre i sedili e i rivestimenti interni sono rifiniti in nero con dettagli giallo oro.



LA FONDAZIONE FERRY PORSCHE FOUNDATION - I proventi netti di 2.589.027 euro, come detti, andranno direttamente alla Ferry Porsche Foundation no-profit. La fondazione - dal nome del fondatore del marchio, Ferry Porsche - si concentra principalmente sulle fabbriche di Stoccarda e Lipsia, ma supporta anche progetti nei siti internazionali del marchio. La fondazione sostiene il lavoro nei settori dell'istruzione, della ricerca, dello sport, della cultura e degli affari sociali.