Siamo tutti figli di Kit, la vettura-assistente di Michael Knight? Forse, o forse no. Qui una carrellata delle più belle supercar degli anni ’90, che potete gustarvi ovviamente nella fotogallery allegata.Nonostante fosse in grado di raggiungere i 300 km/h e avere un V12 quad-turbo, la EB110 Super Sport era confortevole e lussuosa all’interno. È l’antenata di Veyron e Chiron, con le quali condivide l’unione tra velocità pazzesche e lusso.La F50 occupava quel punto intermedio tra due delle leggende della Ferrari: la F40 e la Enzo. Tuttavia, era ancora maledettamente veloce e, cosa rara, ne furono prodotti solo 349 esemplari.La prima auto al mondo interamente in fibra di carbonio, la Jaguar ha realizzato solo 53 esemplari della XJR-15, che aveva un V12 da corsa da 450 CV. Immaginatevi il rombo del motore di questo gioiellino.Alimentato da un V6 twin-turbo, l'XJ220 sprigionava la potenza di 540 CV. Ha tenuto il record del mondo per la vettura di serie più veloce, fino a quando non è stato battuto dalla McLaren F1.Il Diablo poteva correre oltre 250 km/h grazie ai suoi 543 CV di potenza. La versione VT era Lamborghini, la prima auto a cono AWD V12, una configurazione che rimane oggi un segno distintivo di Lambo. È anche un'auto che ogni bambino ha sul muro della camera da letto.Esprit V8 ha avuto la fortuna di avere sotto sella 350 cavalli ed un cambio manuale a cinque velocità che ne risaltavano la potenza. Il motore era twin-turbo e il design completamente in alluminio. L'ultima generazione della supercar a forma di cuneo della Lotus.Più auto da corsa che da strada, la CLK GTR aveva 604 CV di potenza. Ti sembra costosa? Giusto. A quel tempo il Guinness Book of World Records aveva notato che era la vettura più costosa mai costruita, al prezzo di 1.547.620 dollari.La tre posti F1 viaggiava grazie a 627 CV sprigionati da un motore BMW V12. Ha tenuto il record per la vettura di produzione più veloce dal 1993 al 2005 a 271,6 km/h ed è stato infine sconfitto dalla Bugatti Veyron."Strassenversion" significa "versione stradale" e questa 911 GT1, da 537 CV con bicilindrico a sei cilindri da 3,2 litri, in strada filava via che era un piacere. Ne esistono circa 25 in tutto il mondo, quindi le probabilità di vederne una sono piuttosto ridotte.