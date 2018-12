Come riporta la BBC, nonostante i migliori sforzi della dirigenza,, il che ha messo fine al sogno di arrivare alla folle velocità di 1000 miglia all'ora (circs 1500 km/h) della Gran Bretagna., l’ad dell’azienda: “Da quando siamo entrati in amministrazione, abbiamo lavorato instancabilmente per identificare un individuo o un'organizzazione che potesse portare avanti il ​​progetto - le sue parole - nonostante l'enorme sostegno pubblico e l'impegno con una vasta gamma di investitori potenziali e credibili, non è stato possibile assicurare un acquirente per il business. Lavoreremo ora con le principali parti interessate per restituire le apparecchiature di terzi e quindi vendere le restanti attività della società per massimizzare il rendimento dei creditori”.Una notizia amara non solo per la Gran Bretagna, il team Bloodhound e tutti i loro sostenitori, ma anche per la scienza e tutti coloro che credevano di potersi spingere così oltre. I principali sponsor di Project Bloodhound eranooltre un centinaio di aziende hanno contribuito al sogno del record della velocità terrestre di 1000 miglia all'ora. Eppure, undici anni dopo la sua partenza, Bloodhound Program Ltd. ha chiuso i battenti.L'amministrazione fallimentare è il Regno Unito stesso, che cercherà i aiutare l'azienda a diventare nuovamente solvibile e non a dissolverla del tutto. Mentre alcuni sostengono che il progetto potrebbe essere stato troppo lungo rispetto a progetti simili in passato, Bloodhound afferma che è stato un "grande catalizzatore di ricerca e sviluppo e il punto focale per una campagna educativa STEM che ha raggiunto oltre 2 milioni di bambini sin dal suo lancio, inclusi 120.000 scolari britannici”. Dopo undici anni, la maggior parte ha sperato di vedere il Bloodhound SSC