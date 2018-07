Una Jeep Grand Cherokee Trackhawk da 700 cavalli di potenza è l’ultimo bolide entrato nella personale collezione di auto di Cristiano Ronaldo. Con il suo approdo alla Juventus era scontato che il campione portoghese potesse avere un “regalino” automobilistico del parco FCA, di certo lui non si è tirato indietro e, anzi, ha scelto una vettura dalla potenza invidiabile.



UNA JEEP GRAND CHEROKEE TRACKHAWK PER CRISTIANO RONALDO - Dunque, eccolo servito: il Suv più potente della flotta Fca finisce nelle mani di Cristiano Ronaldo, che ora potrà divertirsi e provare l’ebbrezza di tutti e 700 i cavalli della Jeep. Una vettura capace di raggiungere i 289 km/h accelerando da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi. Il colore? Ha scelto il grigio metallizzato Billet, aggiungendoci cerchi in lega da 20” ad effetto satinato e rivestimenti in pelle color tabacco realizzati su misura.



IL GARAGE DEL PORTOGHESE, UNA MINIERA D’ORO - L’unione calciatori - belle auto è risaputa. Ma quello di Cristiano Ronaldo è un garage estremamente di valore: perché il portoghese, nella sua personale collezione, annovera modelli unici come Bugatti Chiron e Veyron, Ferrari 599 GTO, Rolls-Royce Ghost, Lamborghini Aventador LP700 e Porsche Carrera 911. Ora, con lo sbarco a Torino, l’aggiunta della già citata Jeep Grand Cherokee Trackhawk, la stessa vettura che lo ha accolto al suo arrivo all'aeroporto di Caselle. Il potente motore V8 di 6.2 litri con cambio automatico a otto marce gli permetterà sicuramente di divertirsi…



VETTURA E OPTIONAL MOLTO COSTOSI - Di certo il modello preso da Cristiano Ronaldo non è di quelli economici. Il calciatore, inoltre, ha personalizzato la vettura scegliendo il grigio metallizzato Billet, un optional da "appena" 1.150 euro; e se a questo ci aggiungiamo i già citati cerchi in lega da 20" ad effetto satinato e rivestimenti in pelle color tabacco, realizzati su misura per lui, ecco che la Jeep in questione schizza al costo complessivo di 130mila euro. A Madrid si recava a Valdebebas, sede del centro di allenamento del Real, con una Audi RS7 Performance; ora raggiungerà Vinovo a bordo di una Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Anche queste sono scelte.