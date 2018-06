2KM3 a Saint Gervais Mont-blanc (Francia)

Al Jahra Court Automatic Parking System a Kuwait City (Kuwait)

AZ Saint-Lucas, Ghent (Belgio)

Brisbane Airport Kinetic Parking Garage, Brisbane (Australia)

Cliniques Universitaires Saint Luc, Bruxelles (Belgio)

Garagenatelier, Herdern (Svizzera)

Parcheggio Quick Morelli, Napoli (Italia)

RAI Convention Centre Car Park, Amsterdam (Paesi Bassi)

Sinking Ship, Seattle (Stati Uniti)

Victoria Gate, Leeds (Regno Unito)

La risposta pare scontata: no. Avete mai visto dei parcheggi particolarmente attraenti? O che curano più l’aspetto estetico che quello pratico? Eppure, in giro per il mondo, ce ne sono alcuni davvero belli.Questa speciale recensione è stata elaborata da un’azienda che ha il suo core business nella comparazione dei prezzi dei parcheggi in aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, Looking4.com. Quest’ultima ha stilato insieme alla rivista online di architettura e design DesignCurial una classifica dei parcheggi più scenografici del mondo che parteciperanno al concorso online per ottenere il titolo di. Da quello composto da cubi incastonati nella montagna in Svizzera, a quello di Napoli costruito in una grotta (foto di presentazione dell'articolo), passando per quello dedicato all’arte urbana contemporanea in Alta Savoia: ce n’è per tutti i gusti.I dieci più belli, che trovate tutti nella fotogallery allegata a quest’articolo, sono:Spesso percepiti come luoghi tristi e cupi, i parcheggi a volte possono essere delle vere e proprie opere architettoniche. La percezione dei posteggi è solitamente negativa: questi luoghi vengono visti come blocchi di cemento anonimi che imbruttiscono città, ma non tutti sanno che alcuni di essi sono autentici capolavori di architettura moderna. Per chi fosse curioso, le votazioni sono aperte fino all’8 luglio. Chissà chi si aggiudicherà l’ambito premio di parcheggio più bello dell’anno.