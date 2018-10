A Solopaca, per l'inaugurazione del Club Napoli a lui dedicato, il patron Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Piatek: "Ne ho parlato con Preziosi ed il suo agente, ci dobbiamo incontrare. Lascio però tranquillo il nostro allenatore che ha un triennale e vogliamo portarlo a sei. Io sono sereno e tranquillo, non ho necessità di correre, non voglio fare aste. Senza nulla togliere a Piatek, bisogna vedere se ha la possibilità di rendere nel nostro organico così come rende al Genoa. Ne cambiamo più di 20 e devono entrare Meret, Younes e Ghoulam. Non compriamo così, ma bisogna aspettare la crescita di alcuni elementi che può non essere immediata per l'allenatore. Qui se si sbaglia una gara uno è bruciato, grandissimo errore che non mi tocca. Quando li vedo osannati o distruggerli a me non mi tocca, per me un calciatore ha capacità ed è valido per un gioco o non è valido per un altro. Mancini ad esempio ha fatto benissimo a far entrare Lasagna che ha fatto l'assist alla fine per il gol vittoria. Ora tutti ne parlano, ma era lo stesso di ieri e quando ne parlava il buon Giuntoli, suo sostenitore, invece pareva valesse meno in altri contesti. Bisogna comporre tanti fattori per un risultato".