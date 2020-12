Manuel Locatelli come Ibra e Dybala nella battaglia anti Covid. Dopo i due attaccanti di Milan e Juventus, scesi in campo al fianco di Regione Lombardia e Regione Piemonte, anche il giovane centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Italiana ha deciso di "metterci la faccia" e di prendere parte a uno spot video a favore dell'uso della mascherina, richiamando tutti alla responsabilità in vista delle imminenti festività natalizie e soprattutto dell'auspicato ritorno a scuola dei ragazzi.



Il calciatore classe 1998 ha accettato volentieri la proposta del Comune di Lecco - territorio di cui è originario - affiancandosi nelle riprese a una studentessa e al dottor Mario Tavola, primario di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale Manzoni.



"Tutti insieme nella consapevolezza che le nostre vite sono indissolubilmente legate tra di loro. Noi non ci arrendiamo, proteggiamo noi stessi e le persone che amiamo": questo il messaggio lanciato da Manuel Locatelli, inquadrato sul campo e sugli spalti del Rigamonti-Ceppi, "casa" della Calcio Lecco, con una mascherina bluceleste sul volto. "Più valore alla vita" è la frase che chiude lo spot, un'altra iniziativa di sensibilizzazione per vincere, insieme, la partita più importante.