«Gerson il giovane talento, Marko il brillante fantasista», apre La Repubblica. Il brasiliano titolare a Udine al posto di Benassi, fuori per squalifica. Ruolo reale: interno di centrocampo. Ruolo percepito: mah. Gerson non ha le verticalizzazioni di Benassi, non ha la grinta di Veretout, non ha la confusa generosità di Edimilson, non ha il senso pratico di Dabo. Gerson più che altro non ha. Anzi, non è. La sua collezione di prestazioni sottotraccia è in finita. A Roma era sparito. A Firenze non è riapparso. Per Monchi un errore di valutazione. Uno dei tanti. Per la Fiorentina una scommessa (per il momento) perduta. La Fiorentina ha una mezza parola con la Roma. L’idea era quella di riscattarlo a fine stagione. Un patto di quelli con la stretta di mano. La Roma se ne libera volentieri, la Fiorentina spera di tirarlo fuori dalla mediocrità. L’obiettivo è trasformare la sua tecnica istintiva in quella di un giocatore vero. Le potenzialità ci sono. Il resto è tutto da vedere. Comunque Pioli insiste. E Pjaca? Beh, qui la storia è più complessa. Bocciato dalla Juve, il croato avrebbe dovuto rilanciarsi a Firenze. Quindici milioni per l’eventuale riscatto, che non arriverà mai. Tanto che il Genoa si era detto disposto ad acquistarlo a un prezzo inferiore e la Juve era d’accordo. Il suo team di procuratori è molto potente e l’affare era possibile. Per tutti, tranne che per Pjaca, che non ne ha voluto sapere.