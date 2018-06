Marko Pjaca della Juventus, una pista che Pantaleo Corvino non molla. Come riporta Il Corriere dello Sport, l’affare è complesso: il suo ingaggio è lontano dai massimali della Fiorentina, e se arrivasse in prestito aprirebbe la strada al passaggio di Federico Chiesa ai bianconeri? L’ipotesi è forte, servirà l’intervendo dei Della Valle: questione di budget, coraggio e rilancio. Quest’ultimo, da parte loro, aprirebbe scenari imprevedibili.