"Doveva giocare lui – l’ammissione di Pioli – ma ha avuto un contrattempo e per questo ha giocato Mirallas”. Domanda: che contrattempo? “Un contrattempo – ha ribadito l’allenatore – fatevi bastare questo”. Un giallo, per intendersi. Una risposta è arrivata dalla società dopo diversi minuti di riflessione: “Un malessere intestinale alla vigilia”, la versione ufficiale. Resta il dubbio, perché non avrebbe dovuto dirlo subito Pioli? Come se un guaio allo stomaco fosse qualcosa da nascondere. Di certe c’è che il croato, entrato nel finale, non ha esaltato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.