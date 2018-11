Dalla gioia per il premio conferito dalla Presidente della Repubblica croata Kolinde Grabar dopo il secondo posto al Mondiale di Russia, alla retrocessione in Serie B della Nations League con la sua Nazionale, sconfitta ieri dall’Inghilterra. Marko Pjaca ha vissuto tutto in pochi giorni: nel mezzo c’era stata la vittoria (illusoria, a questo punto) contro la Spagna, nella quale ha giocato un pugno di minuti, più o meno 5 compreso il recupero, poi, a Wembley, solo panchina. Ecco perché la rinascita con la Fiorentina, per lui, diventa determinante. Non può più sbagliare, deve dimostrare a tutti di essere ancora il crack per il quale, a suon di milioni, nell’estate 2016, la Juventus se l’è aggiudicato in quella che è stata a tutti gli effetti un’asta di mercato. Lo riporta La Nazione.