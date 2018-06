Marco Pjaca e la Fiorentina sembrano sempre più vicini, nonostante l'inserimento di nuove pretendenti per il talento croato. La trattativa verrà conclusa al termine dei Mondiali dove è impegnata la Croazia ma - secondo La Gazzetta dello Sport - la Juve e il club viola avrebbero raggiunto l'intesa per il trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto. Pjaca avrebbe così modo di tornare in Italia dopo l'esperienza in prestito allo Schalke 04 che gli ha consentito di recuperare la piena efficienza fisica.