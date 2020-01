Marko Pjaca potrebbe essere il terzo a salutare la Juventus, dopo le partenze di Mario Mandzukic e Mattia Perin, rispettivamente finito all'Al-Duhail e al Genoa. La Juve, dal canto suo, fa le giuste valutazioni, forte della concorrenza che segue il 24enne croato. Ecco, non sarà Parma la destinazione del talento ex Schalke: i ducali hanno rifiutato il 'contentino' per anticipare i tempi di Kulusevski in bianconero. Si sono però fatte avanti negli ultimi giorni anche due big del campionato italiano: anche Atalanta e Lazio, infatti, stanno tenendo in considerazione il croato.