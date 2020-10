Intervistato da Sportmediaset dopo il successo di ieri col suo Barcellona, Miralem Pjanic ha rivolto un pensiero ai suoi ex compagni di squadra della Juventus: "Io auguro alla Juve tutto il meglio, spero possano rivincere lo scudetto. Manca un Pjanic in squadra? Ci sono tanti buoni giocatori che saranno importanti per la Juventus".