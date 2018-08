Juventus-Lazio non é soltanto la gara d'esordio all'Allianz Stadium di Cristiano Ronaldo. No, la gara di questo pomeriggio é una sfida che puó dire molto di più, sia sulla progettazione di una Lazio che sogna ancora in grande, sia sullo stato dell'arte dei lavori di una Juventus costruita per vincere tutto. Juve-Lazio é quindi molto di più di una semplice partita e fra campo e mercato é anche ricca di intrecci fra i due club.



IL FUTURO DI PJANIC - Una delle chiavi tattiche della formazione allenata da Massimiliano Allegri é sicuramente il ruolo di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco é una delle certezze tattiche dell'allenatore livornese. E dopo il recente rinnovo lo é inevitabilmente anche del club bianconero. Secondo la Gazzetta dello Sport al momento della firma sul contratto Pjanic ha anche strappato la promessa ai dirigenti bianconeri che, in caso di maxi-offerta, la prossima stagione sarà lasciato partire.



E QUELLO DI MILINKOVIC-SAVIC - Una mossa che la Juventus ha concesso a Pjanic perché da tempo é al lavoro per un completo rinnovamento del proprio centrocampo. E fra i giocatori che la Juventus proverà a trattare la prossima estate c'é proprio Sergej Milinkovic-Savic. I contatti con il suo agente e l'intermediario Jorge Mendes hanno di fatto bloccato ogni altro discorso su un possibile addio durante questa estate (il Milan su tutte). A giugno ci sarà il nuovo assalto, ma prima il campo e una sfida che, a centrocampo, potrebbe spostare gli equilibri.