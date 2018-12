Il centrocampista della Juventusha rilasciato un'intervista alla Rai a due giorni dal match di Champions League contro lo Young Boys che può valere il primato nel girone: "IQuando firmai, il presidente mi fece vedere una foto dei bianconeri che avevano vinto cinque scudetti di fila, e mi aveva detto che avremmo dovuto superarli. Ci siamo riusciti, arrivando addirittura a sette, ma adesso dobbiamo portare nuovi trofei".Il calciatore bosniaco si è poi espresso sul valore di questa Juventus, rapportata a quelle del passato: "Abbiamo una rosa molto ampia e la società sta lavorando ogni anno per migliorarla e vincere lo scudetto. Allegri è un ottimo gestore di rosa ed è molto bravo tatticamente; ci trasmette tantissime qualità. In più sicuramente Cristiano ci sta dando un grande beneficio con la sua esperienza, qualità, e il suo modo di lavorare per migliorarsi in continuazione. Tutti aspetti che mi hanno colpito molto.".Sull'importanza di aver giocato al fianco di gente come Buffon e Chiellini: "Gigi è una leggenda, probabilmente il portiere più forte di tutti i tempi. È stato un uomo importante nello spogliatoio, un esempio che ha trasmesso tutta la sua juventinità. Dopo il suo addio, il punto di riferimento è diventato ancora di più “Chiello”. Lui e Gigi sanno farti capire cos’è la Juve".Infine, una battuta importante sulla suggestione legata a un ritorno di: "Sicuramente. Quelli che sono arrivati sono ottimi calciatori, ora la società penserà a come migliorare la squadra. Sarebbe un bentornato, ovviamente, più che un benvenuto".