Miralem Pjanic allontana il mercato, o almeno prova a farlo. Intervenuto nel corso di una diretta Instagram con Laurent Agouazi, vice-allenatore dell'U19 del Metz, il centrocampista bosniaco ha dichiarato: "La Juve è una famiglia, un club di altissimo livello. Quando vedi i suoi trofei, ti dici che anche tu devi portarli lì, è un club straordinario". L'ex Roma parla poi anche del suo ruolo in campo: "Prima di venire alla Juve, Allegri mi disse che voleva mettermi davanti alla difesa. Mi sono abituato gradualmente, mi ha detto cosa dovevo migliorare. Questo non mi impedisce però di tornare a fare la mezz'ala".



MERCATO - Nonostante queste parole, Pjanic resta sul mercato. La Juve ha le idee chiare: ha deciso di sacrificare il bosniaco e di utilizzarlo come jolly per qualche scambio di livello. I principali nomi sulla lista sono due, Jorginho e Arthur. L'italiano del Chelsea è il preferito di Sarri: i Blues sono disposti a cederlo, ma chiedono almeno 40 milioni. Con il Barcellona, invece, c'è già un'intesa di massima per un affare che coinvolge il brasiliano, ma va convinto il giocatore. Juve-Pjanic, prove d'addio. Nonostante le parole al miele.