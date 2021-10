L'esonero diha scatenato i rumors anche su possibili reazioni dell'epurato più importante dall'allenatore olandese, l'ex Juvefinito oggi al. Attraverso un post social, tuttavia, Pjanic non ha voluto affondare il coltello nella piaga contro il suo ex allenatore."In un mondo dove gli occhi di tutti sono incollati agli schermi è molto semplice mal intendere qualcuno e metterlo fuori dal contesto. Nella mia carriera non ho mai intenzionalmente, direttamente o indirettamente creato danno a qualcuno. Sono stato cresciuto portando rispetto verso tutti, E per questo voglio continuare a farlo augurando buona fortuna a Ronald Koeman per i suoi progetti futuri. Io continuerò a concentrarci sul fare del mio meglio per la mia squadra".