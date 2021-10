Intervistato da BeIn Sports, il centrocampista bosniaco ex-Juve, Barcellona e oggi al Besiktas, Miralem Pjanic ha parlato della crisi del club catalano attaccando l'allenatore Ronald Koeman che non ha mai puntato su di lui portandolo alla cessione.



LEADER E PRESSIONE - "I risultati non stanno andando nella direzione sperata dai tifosi e i giocatori sono sotto pressione. Forse la squadra ha bisogno di un buon leader per rilanciarsi. La dirigenza prenderà le decisioni giuste, il Barcellona è uno dei più grandi club e tornerà al top".



NESSUN CONTATTO - "Ancora non so cosa volesse esattamente Koeman da me, non ha mai cercato di spiegarmi le cose, né di trovare una soluzione. Ero io che dovevo chiedergli cosa si aspettasse da me, cosa stavo facendo di sbagliato o giusto. Era necessario per adattarmi più rapidamente. Non mi ha mai dato risposte".