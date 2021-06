. Le Iene, in onda questa sera, proveranno a fare chiarezza su una serata decisiva per la vittoria dello scudetto bianconero, vinto al fotofinish suldi Maurizio. Nella notte di San Siro ci fu l'espulsione di Matiase il mancato secondo giallo al bosniaco. Se per il primo c'è la registrazione audio, con, al, che parla con, per il secondo caso niente.le parole di Valeri a Orsato per il fallo di, ammonito. Dopo aver rivisto le immagino, il direttore di gara cambia idea: ". Con l'uruguaiano che va sotto la doccia. Nell'episodio successivo, però, non è presente l'audio.. Valeri chiede di rivedere e immagini al Var, poi schiaccia un pulsante rosso per richiamare l'attenzione dell'arbitro e dalla lettura del labiale si capisce la conferma del Var "Alessandro Giallatini, aiuto Var, dice, ripetendolo per due volte, con Valeri che sottolineaL'allora Procuatore Figc Giuseppeaveva aperto un'indagine per capire quanto accaduto, maha sempre negato l'esistenza di eventuale materiale. I tre arbitri coinvolti, Orsato,, hanno sporto una querela nei confronti de Le Iene e dell'ex Procuratore Pecoraro, i quali avrebbero accusato i tre fischietti di "aver commesso una frode sportiva in favore della Juventus e di aver soppresso le prove di tale illecito", si legge in un documento. Si era sempre detto che mancavano le registrazioni di quanto accaduto quella sera, ma i file sono stati ritrovati.